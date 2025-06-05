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Галатасарай нацелился на подписание одного из лучших игроков МЛС
Преемника Мертенса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После подтверждения ухода опытного форварда Дриса Мертенса, "Галатасарай" оперативно начал поиски потенциальной замены. По данным Foot Mercato, турецкий чемпион обратил внимание на бразильского атакующего полузащитника Эвандера, который сейчас выступает за "Цинциннати" в МЛС.
Техничный креативный футболист с хорошим видением поля и чувством момента, бывший игрок "Мидтьюлланда" постепенно повышает свою стоимость с момента переезда в США в 2023 году.
Его контракт с "Цинциннати" действует до 2027 года, поэтому трансфер вряд ли будет дешевым. Однако сообщается, что "Галатасарай" уже давно следит за бразильцем и сейчас серьезно рассматривает возможность подписания игрока летом, готовясь к участию в Лиге чемпионов следующего сезона.
Добавим, что в текущем сезоне бразилец провел 19 матчей за "Цинциннати" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 ассистов.
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