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Турецкий клуб проведёт переговоры с Джейдоном Санчо
Ещё одна звезда может поехать в Стамбул
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Фенербахче" находится в Англии для переговоров по трансферам некоторых игроков, и одним из претендентов является Джейдон Санчо.
Англичанин вернулся из "Челси", где год находился в аренде, в "Манчестер Юнайтед". Пока достоверно неизвестно, нужен ли он главному тренеру "манкунианцев" Рубену Амориму.
Контракт Джейдона с МЮ рассчитан до 30 июня 2026 года, а его нынешняя цена, по данным ресурса Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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