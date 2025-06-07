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Турецкий клуб проведёт переговоры с Джейдоном Санчо

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Ещё одна звезда может поехать в Стамбул

Турецкий клуб проведёт переговоры с Джейдоном Санчо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Фенербахче" находится в Англии для переговоров по трансферам некоторых игроков, и одним из претендентов является Джейдон Санчо.

Англичанин вернулся из "Челси", где год находился в аренде, в "Манчестер Юнайтед". Пока достоверно неизвестно, нужен ли он главному тренеру "манкунианцев" Рубену Амориму.

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Контракт Джейдона с МЮ рассчитан до 30 июня 2026 года, а его нынешняя цена, по данным ресурса Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

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Фенербахче (Стамбул) Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Турецкая Суперлига Джейдон Санчо
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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