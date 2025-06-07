  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса

В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса

Турция

Форварды с чемпионата Италии всегда интересовали турков

Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" сделал первое предложение итальянскому клубу по их форварду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этим летом туринцы будут не прочь продать сербского нападающего Душана Влаховича и выручить за него значительную сумму. "Канарейки" являются одними из первых, кто начал контактировать с Душаном и его окружением касаемо трансфера.

Читайте такжеЮвентус официально приобрел перспективного защитника Милана

Боссы турецкого клуба готовы предложить игроку контракт на несколько лет, а также зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Контракт серба с "зебрами" действует до июня 2026 года, а итальянский клуб будет продолжать рассматривать варианты только от 40 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Турецкий клуб проведёт переговоры с Джейдоном Санчо
yellow-arrow
"Я нахожусь под защитой от ФИФА": украинский легионер рассказал о долгах в турецком клубе
yellow-arrow
Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки
Ювентус (Турин) Фенербахче (Стамбул) Серия А Турецкая Суперлига Душан Влахович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости