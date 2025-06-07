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Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса
Форварды с чемпионата Италии всегда интересовали турков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" сделал первое предложение итальянскому клубу по их форварду.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этим летом туринцы будут не прочь продать сербского нападающего Душана Влаховича и выручить за него значительную сумму. "Канарейки" являются одними из первых, кто начал контактировать с Душаном и его окружением касаемо трансфера.
Боссы турецкого клуба готовы предложить игроку контракт на несколько лет, а также зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
Контракт серба с "зебрами" действует до июня 2026 года, а итальянский клуб будет продолжать рассматривать варианты только от 40 миллионов евро.
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