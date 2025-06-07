Фенербахче готов осуществить трансфер лидера Ювентуса

"Фенербахче" сделал первое предложение итальянскому клубу по их форварду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этим летом туринцы будут не прочь продать сербского нападающего Душана Влаховича и выручить за него значительную сумму. "Канарейки" являются одними из первых, кто начал контактировать с Душаном и его окружением касаемо трансфера.

Читайте также Ювентус официально приобрел перспективного защитника Милана

Боссы турецкого клуба готовы предложить игроку контракт на несколько лет, а также зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Контракт серба с "зебрами" действует до июня 2026 года, а итальянский клуб будет продолжать рассматривать варианты только от 40 миллионов евро.