Фенербахче не может уволить Моуриньо из-за банального нюанса

Турецкий "Фенербахче" в прошлом сезоне не стал чемпионом турецкой Суперлиги, заняв второе место.

Итак, руководство рассматривает вариант увольнения главного тренера команды Жозе Моуринью, но помешать этому может стать клаусула, которая прописана в контракте португальца и составляет 15 миллионов евро, которые клуб должен будет выплатить специалисту. "Канарейки" не уверены, что готовы потратить такую ​​сумму на коуча.

В случае удачной смены тренера главным претендентом на должность являеться Исмаил Картал, который сейчас тренирует иранский "Персеполис", а до прихода Моуринью уже работал в штабе "Фенера".