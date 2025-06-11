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Галатасарай готов сделать официальное предложение Наполи по трансферу их звезды
Ждем дальнейшего развития событий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" стремится подписать на постоянной основе нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Об этом сообщает Николо Скира.
26-летний форвард стал приоритетной целью для стамбульского клуба на летнее трансферное окно, и "Галатасарай" готов сделать официальное предложение, чтобы оформить переход игрока.
В сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.
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