Галатасарай готов сделать официальное предложение Наполи по трансферу их звезды

"Галатасарай" стремится подписать на постоянной основе нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Об этом сообщает Николо Скира.

26-летний форвард стал приоритетной целью для стамбульского клуба на летнее трансферное окно, и "Галатасарай" готов сделать официальное предложение, чтобы оформить переход игрока.

В сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.