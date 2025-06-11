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Галатасарай вскоре объявит о подписании вингера Баварии - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" вскоре объявит о подписании вингера "Баварии" Лероя Сане. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, игрок заключил договор с турецким грандом, рассчитанный на три года.
Сане уже сегодня (11 июня) вечером прибудет в Стамбул для прохождения медицинского обследования и официального подписания соглашения.
Добавим, что Лерой в сезоне 2024/25 сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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