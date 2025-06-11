  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Галатасарай вскоре объявит о подписании вингера Баварии - Романо

В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай вскоре объявит о подписании вингера Баварии - Романо

Турция

HERE WE GO

Галатасарай вскоре объявит о подписании вингера Баварии - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" вскоре объявит о подписании вингера "Баварии" Лероя Сане. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок заключил договор с турецким грандом, рассчитанный на три года.

Сане уже сегодня (11 июня) вечером прибудет в Стамбул для прохождения медицинского обследования и официального подписания соглашения.

Добавим, что Лерой в сезоне 2024/25 сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Читайте такжеАльянц Арена празднует свое 20-летие специальной подсветкой
По теме
yellow-arrow
Галатасарай готов сделать официальное предложение Наполи по трансферу их звезды
yellow-arrow
Им интересовался Арсенал. Звездный нападающий Баварии определился со своим будущим в клубе
yellow-arrow
Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора
Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости