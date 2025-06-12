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Горячий прием болельщиков. Сане прибыл в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем. ФОТО и ВИДЕО
Турецкое гостеприимство
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг утром в Стамбуле сотни болельщиков тепло приветствовали вингера Лероя Сане, прибывшего в преддверии своего перехода в "Галатасарай".
29-летний немец, контракт которого с "Баварией" истекает 30 июня, по прибытии в аэропорт кратко высказался о будущем трансфере:
"Здесь уже шумно, так что я с нетерпением жду возможности сыграть свой первый домашний матч перед болельщиками.
Было несколько клубов, заинтересованных во мне, но все факторы — атмосфера, насколько клуб хотел меня, насколько болельщики хотели меня — в конечном итоге убедили меня сказать: "Хорошо, я перехожу в "Галатасарай". Я хочу многого добиться с этим клубом".
По информации СМИ, контракт Сане с чемпионом Турции будет рассчита на три года.
???? Transfer görüşmelerine başladığımız Leroy Sané, İstanbul’da! pic.twitter.com/oTeJFmPkvY— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 12, 2025
???????? Enthusiastic welcome for Leroy #Sané in Istanbul. Here he is on the way to the hotel. His medical is scheduled for Thursday morning. Contract with @GalatasaraySK until 2028.@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/LCpk1OMkRv— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2025
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