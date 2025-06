Горячий прием болельщиков. Сане прибыл в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем. ФОТО и ВИДЕО

В четверг утром в Стамбуле сотни болельщиков тепло приветствовали вингера Лероя Сане, прибывшего в преддверии своего перехода в "Галатасарай".

29-летний немец, контракт которого с "Баварией" истекает 30 июня, по прибытии в аэропорт кратко высказался о будущем трансфере:

По информации СМИ, контракт Сане с чемпионом Турции будет рассчита на три года.

???????? Enthusiastic welcome for Leroy #Sané in Istanbul. Here he is on the way to the hotel. His medical is scheduled for Thursday morning. Contract with @GalatasaraySK until 2028.@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/LCpk1OMkRv