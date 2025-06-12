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Горячий прием болельщиков. Сане прибыл в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем. ФОТО и ВИДЕО

Турция
Обновлено

Турецкое гостеприимство

Горячий прием болельщиков. Сане прибыл в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем. ФОТО и ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг утром в Стамбуле сотни болельщиков тепло приветствовали вингера Лероя Сане, прибывшего в преддверии своего перехода в "Галатасарай".

29-летний немец, контракт которого с "Баварией" истекает 30 июня, по прибытии в аэропорт кратко высказался о будущем трансфере:

"Здесь уже шумно, так что я с нетерпением жду возможности сыграть свой первый домашний матч перед болельщиками.

Было несколько клубов, заинтересованных во мне, но все факторы — атмосфера, насколько клуб хотел меня, насколько болельщики хотели меня — в конечном итоге убедили меня сказать: "Хорошо, я перехожу в "Галатасарай". Я хочу многого добиться с этим клубом".

По информации СМИ, контракт Сане с чемпионом Турции будет рассчита на три года.

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Болельщики Бавария (Мюнхен) Турция Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане трансфер
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Источник:
Yahoo Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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