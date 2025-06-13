Звездный новичок Галатасарая высказался о своих перспективах в сборной после перехода

Более насыщенные 24 часа трудно представить. В ночь на четверг Лерой Сане прибыл в Стамбул, где его с восторгом встретили болельщики "Галатасарая". В тот же день он подписал трехлетний контракт с чемпионом Турции, а в ночь на пятницу снова сел в самолет – на этот раз в Орландо. Игрок отправился на Клубный Чемпионат мира – в свое последнее приключение с "Баварией".

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Но какое влияние окажет переезд в Турцию на карьеру Сане в сборной Германии? Шансы вингера на участие в ЧМ-2026, по меньшей мере, вряд ли автоматически возросли.

"Я могу в определенной степени понять эту дискуссию, но стоит просто немного подождать. Я перешел к бесспорному лидеру Турции, и я хочу играть здесь ключевую роль. Мы точно будем играть в Лиге чемпионов и имеем серьезные амбиции. Поэтому возможностей проявить себя на высоком уровне будет достаточно. Я всегда ценил наше общение с Юлианом Нагельсманном, и уверен, что так будет и в дальнейшем. Но теперь прежде всего я сам должен доказывать свой уровень. Я хочу демонстрировать сильную игру и обязательно попасть на Чемпионат мира 2026 года", – сказал Сане.

Добавим, что Лерой Сане сыграл 70 матчей за сборную Германии, забив 14 голов и отдав 8 ассистов.