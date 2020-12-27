Лучший автогол 2020 заказывали? Курьезный пас головой от защитника точно за шиворот вратарю. ВИДЕО

В 10-м туре Профессиональной Лиги Саудовской Аравии встречались аутсайдеры чемпионата "Аль-Наср" и "Дхамк". При счете 2:1 в пользу хозяев их капитан Майкон решил выполнить пас головой на голкипера, не видя его. Мяч по высокой и недоступной для вратаря траектории упал за шиворот стражу ворот.

На видео, которое размещено на странице организации "433" в Instagram уже собралось более миллиона лайков. Этот мяч установил окончательный результат встречи - 2:2.