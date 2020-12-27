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Лучший автогол 2020 заказывали? Курьезный пас головой от защитника точно за шиворот вратарю. ВИДЕО

Видео (зарубеж)
(1 голосов)

А могла быть хорошая передача

Лучший автогол 2020 заказывали? Курьезный пас головой от защитника точно за шиворот вратарю. ВИДЕО
Новина українською

В 10-м туре Профессиональной Лиги Саудовской Аравии встречались аутсайдеры чемпионата "Аль-Наср" и "Дхамк". При счете 2:1 в пользу хозяев их капитан Майкон решил выполнить пас головой на голкипера, не видя его. Мяч по высокой и недоступной для вратаря траектории упал за шиворот стражу ворот.

На видео, которое размещено на странице организации "433" в Instagram уже собралось более миллиона лайков. Этот мяч установил окончательный результат встречи - 2:2.

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В статье: Майкон Аль-Наср
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Источник:
433

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
27.12.2020 в 21:48
Вратарь - лошара.
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