Лучший автогол 2020 заказывали? Курьезный пас головой от защитника точно за шиворот вратарю. ВИДЕО
А могла быть хорошая передача
В 10-м туре Профессиональной Лиги Саудовской Аравии встречались аутсайдеры чемпионата "Аль-Наср" и "Дхамк". При счете 2:1 в пользу хозяев их капитан Майкон решил выполнить пас головой на голкипера, не видя его. Мяч по высокой и недоступной для вратаря траектории упал за шиворот стражу ворот.
На видео, которое размещено на странице организации "433" в Instagram уже собралось более миллиона лайков. Этот мяч установил окончательный результат встречи - 2:2.
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Источник:433
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Vantala (Kharkiv)
27.12.2020 в 21:48
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