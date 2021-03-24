Смачный гол со штрафного в девятку. Беларусь - Гондурас 1:1. Обзор матча

Национальная сборная Беларуси провела товарищеский поединок с Гондурасом в городе Жодино.

Беларусь первой забила в результате хорошей комбинации. Красивым голом в ответ за Гондурас со штрафного отличился 28-летний центральный полузащитник Александр Лопес, который в свое время поиграл в США и Саудовской Аравии.

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Почти весь второй тайм Беларусь играла в меньшинстве - был удален нападающий Денис Лаптев.

Уже в субботу, 27 марта, Беларусь стартует в отборе на ЧМ-2022 домашним матчем с Эстонией, а во вторник, 30 марта, на выезде сыграет с Бельгией.

Товарищеский матч

24.03.2021

Жодино, стадион "Торпедо", 425 зрителей

Беларусь - Гондурас 1:1

Голы: Савицкий (22) - Александр Лопес (45)

Удаление: Лаптев (54)