Смачный гол со штрафного в девятку. Беларусь - Гондурас 1:1. Обзор матча
Контрольный поединок
Фото: daylife.com/автор невідомий
Национальная сборная Беларуси провела товарищеский поединок с Гондурасом в городе Жодино.
Беларусь первой забила в результате хорошей комбинации. Красивым голом в ответ за Гондурас со штрафного отличился 28-летний центральный полузащитник Александр Лопес, который в свое время поиграл в США и Саудовской Аравии.
Почти весь второй тайм Беларусь играла в меньшинстве - был удален нападающий Денис Лаптев.
Уже в субботу, 27 марта, Беларусь стартует в отборе на ЧМ-2022 домашним матчем с Эстонией, а во вторник, 30 марта, на выезде сыграет с Бельгией.
Товарищеский матч
24.03.2021
Жодино, стадион "Торпедо", 425 зрителей
Беларусь - Гондурас 1:1
Голы: Савицкий (22) - Александр Лопес (45)
Удаление: Лаптев (54)
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