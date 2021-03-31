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Когда Ващук - не в сборной Украины. Швеция - Эстония 1:0. Обзор матча, видео гола

Видео (зарубеж)
(1 голосов)

Златан весь поединок отсидел на скамейке

Когда Ващук - не в сборной Украины. Швеция - Эстония 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото: Twitter Svensk Fotboll

Новина українською

Обе команды этого дня отдыхали, по расписанию у них не было матчей отбора на ЧМ-2022. Поэтому балтийская и скандинавская команды устроили спарринг.

Участие в этом поединке на стороне Эстонии принимал Богдан Ващук - футболист украинского происхождения, выступающий на позиции полузащитника.

Он является уроженцем Таллина, играл в латвийской "Риге", болгарском "Левски", а с 2019-го вернулся в Эстонию и выступает в "Левадии". В сборной Эстонии дебютировал недавно - 24 марта в матче отбора на ЧМ-2022 против Чехии (2:1).

Товарищеский матч

Швеция - Эстония 1:0

Гол: Берг (3)

Видеообзор матча

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович Эстония Богдан Ващук
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