ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка
Фото: УЄФА/автор невідомий
Команда Луиса Энрике еще 8 июня сыграет контрольный матч с Литвой. А уже 14-го стартует на Евро-2020. В группе ее соперниками будут Швеция, Польша и Словакия.
Португалия во главе с Фернанду Сантушем 9 июня проведет последний товарищеский поединок с Израилем. В группе Евро-2020 команде будут противостоять Венгрия, Германия и Франция.
Товарищеский поединок
04.06.2021
Город Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"
Испания - Португалия 0:0
Обзор матча
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