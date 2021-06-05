ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка

Команда Луиса Энрике еще 8 июня сыграет контрольный матч с Литвой. А уже 14-го стартует на Евро-2020. В группе ее соперниками будут Швеция, Польша и Словакия.

Португалия во главе с Фернанду Сантушем 9 июня проведет последний товарищеский поединок с Израилем. В группе Евро-2020 команде будут противостоять Венгрия, Германия и Франция.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Испания - Португалия 0:0

Обзор матча