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ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка

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ТМ. Испания - Португалия 0:0. Обзор поединка

Фото: УЄФА/автор невідомий

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Команда Луиса Энрике еще 8 июня сыграет контрольный матч с Литвой. А уже 14-го стартует на Евро-2020. В группе ее соперниками будут Швеция, Польша и Словакия.

Португалия во главе с Фернанду Сантушем 9 июня проведет последний товарищеский поединок с Израилем. В группе Евро-2020 команде будут противостоять Венгрия, Германия и Франция.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Испания - Португалия 0:0

Обзор матча

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В статье: Испания Португалия Товарищеский матч Контрольный матч
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