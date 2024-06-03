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Хорватия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Видео (зарубеж)
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Хорватия - Северная Македония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Хорватия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3 июня, сборная Хорватии проведёт товарищеский матч против национальной команды Северной Македонии. Игра пройдет на стадионе "Руевица" в хорватской Риеке.

В рамках подготовки к чемпионату Европы предстоящую встречу может рассматривать лишь Хорватия. Сборная Северной Македонии на главный турнир европейского континента не квалифицировалась.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

03.06.2024. Товарищеский матч
Хорватия. Риека. "Руевица".
Хорватия 20:00 Северная Македония

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Трансляція матчу Хорватія - Північна Македонія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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