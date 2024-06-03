Хорватия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 3 июня, сборная Хорватии проведёт товарищеский матч против национальной команды Северной Македонии. Игра пройдет на стадионе "Руевица" в хорватской Риеке.

В рамках подготовки к чемпионату Европы предстоящую встречу может рассматривать лишь Хорватия. Сборная Северной Македонии на главный турнир европейского континента не квалифицировалась.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

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03.06.2024. Товарищеский матч

Хорватия. Риека. "Руевица".

Хорватия 20:00 Северная Македония