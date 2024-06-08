КМ. Бельгия - Люксембург 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
26 ударов против 1-го
Фото: Belgian Red Devils
Сборная Бельгии сыграла последний спарринг перед Евро-2024. В соперниках был скромный Люксембург, на котором бельгийцы стремились потренировать атакующую составляющую. Бедные гости весь поединок защищались.
За 90 минут Люксембург сподобился лишь на 1 удар, в то время как игроки Бельгии совершили 26 выстрелов в сторону ворот. Дубль оформил Лукаку, еще один гол на счету Троссарда.
Напомним, Бельгия, а также Румыния и Словакия - соперники Украины в группе чемпионата Европы.
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион Короля Бодуэна (Брюссель)
Бельгия - Люксембург 3:0
Голы: Лукаку (42, с пенальти; 57), Троссард (81)
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