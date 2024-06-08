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КМ. Бельгия - Люксембург 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео (зарубеж)
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26 ударов против 1-го

КМ. Бельгия - Люксембург 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Belgian Red Devils

Новина українською

Сборная Бельгии сыграла последний спарринг перед Евро-2024. В соперниках был скромный Люксембург, на котором бельгийцы стремились потренировать атакующую составляющую. Бедные гости весь поединок защищались.

За 90 минут Люксембург сподобился лишь на 1 удар, в то время как игроки Бельгии совершили 26 выстрелов в сторону ворот. Дубль оформил Лукаку, еще один гол на счету Троссарда.

Напомним, Бельгия, а также Румыния и Словакия - соперники Украины в группе чемпионата Европы.

Контрольный матч

08.06.2024. Стадион Короля Бодуэна (Брюссель)

Бельгия - Люксембург 3:0

Голы: Лукаку (42, с пенальти; 57), Троссард (81)

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Бельгия Люксембург обзор матчей
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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