КМ. Молдова - Кипр 3:2. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче встретились сборные, которые не будут участвовать в чемпионате Европы. И Молдова, и Кипр готовятся к Лиге наций, которая запланирована на осень.

В очной встрече сильнее оказались молдаване. На радость болельщикам футболисты обеих команд забили 5 голов. Кстати, игру обслуживал украинский арбитр Денис Шурман. Напомним, что во вторник, 11-го июня, Молдова будет играть спарринг с Украиной.

Контрольный матч

Молдова - Кипр 3:2

Голы: Моцпан (44), Стине (71), Богачук (78) - Шполярич (51), Питтас (53)