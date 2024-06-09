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КМ. Молдова - Кипр 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Далее с победителями будет играть Украина

КМ. Молдова - Кипр 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Молдова

Новина українською

В товарищеском матче встретились сборные, которые не будут участвовать в чемпионате Европы. И Молдова, и Кипр готовятся к Лиге наций, которая запланирована на осень.

В очной встрече сильнее оказались молдаване. На радость болельщикам футболисты обеих команд забили 5 голов. Кстати, игру обслуживал украинский арбитр Денис Шурман. Напомним, что во вторник, 11-го июня, Молдова будет играть спарринг с Украиной.

Контрольный матч

Молдова - Кипр 3:2

Голы: Моцпан (44), Стине (71), Богачук (78) - Шполярич (51), Питтас (53)

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Кипр Молдова Контрольные матчи обзор матчей товарищеские матчи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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