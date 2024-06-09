КМ. Швеция - Сербия 0:3. Видео голов и обзор матча

Сборная Сербии в товарищеском матче разгромила сборную Швеции. Несмотря на то, что сербы забили 3 гола без ответа, их соперники больше владели мячом и создали вдвое больше моментов.

С одной стороны великолепная игра Райковича, который совершил 9 сейвов, а с другой стороны - плохая реализация от шведов. Сербия будет готовиться уже непосредственно к 1-го тура групповой стадии Евро - их ждет игра против Англии. Швеции придется ждать Лиги наций, ведь на ЧЕ она не пробилась.

Контрольный матч

08.06.2024. "Френдс Арена" (Сульна)

Швеция - Сербия 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 18, Митрович, 60, Тадич, 70