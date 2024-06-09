КМ. Швеция - Сербия 0:3. Видео голов и обзор матча
Странный результат, учитывая события на поле
Фото: Сербія
Сборная Сербии в товарищеском матче разгромила сборную Швеции. Несмотря на то, что сербы забили 3 гола без ответа, их соперники больше владели мячом и создали вдвое больше моментов.
С одной стороны великолепная игра Райковича, который совершил 9 сейвов, а с другой стороны - плохая реализация от шведов. Сербия будет готовиться уже непосредственно к 1-го тура групповой стадии Евро - их ждет игра против Англии. Швеции придется ждать Лиги наций, ведь на ЧЕ она не пробилась.
Контрольный матч
08.06.2024. "Френдс Арена" (Сульна)
Швеция - Сербия 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 18, Митрович, 60, Тадич, 70
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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