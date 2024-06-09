Балтийский кубок. Эстония - Фарерские острова 4:1. Видео голов и обзор матча
Это был полуфинал
Фото: Естонія
В рамках полуфинала Балтийского кубка Эстония уверенно победила Фарерские острова. Счет - 4:1. В другой игре этой стадии Литва одолела Латвию (2:0).
Таким образом, эстонцы выходят в финал товарищеского турнира, где сыграют с литовцами. А Фареры встретятся с Латвией в матче за 3-е место. Обе игры запланированы на 11-е июня.
Балтийский кубок
08.06.2024. «А. Ле Кок Арена» (Таллин)
Эстония - Фарерские острова 4:1
Голы: Тамм 43, Аниер 50, Тур 82, Кураксин 89 - Кнудсен 24
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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