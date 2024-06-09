Балтийский кубок. Эстония - Фарерские острова 4:1. Видео голов и обзор матча

В рамках полуфинала Балтийского кубка Эстония уверенно победила Фарерские острова. Счет - 4:1. В другой игре этой стадии Литва одолела Латвию (2:0).

Таким образом, эстонцы выходят в финал товарищеского турнира, где сыграют с литовцами. А Фареры встретятся с Латвией в матче за 3-е место. Обе игры запланированы на 11-е июня.

Балтийский кубок

08.06.2024. «А. Ле Кок Арена» (Таллин)

Эстония - Фарерские острова 4:1

Голы: Тамм 43, Аниер 50, Тур 82, Кураксин 89 - Кнудсен 24