КМ. Испания - Северная Ирландия 5:1. Видео голов и обзор матча

Испания и Северная Ирландия провели спарринг, в котором разгромную победу одержали первые. «Зелено-белая армия» забила гол уже на 2-й минуте игры, что разозлило испанцев. Команда Де ла Фуэнте забила 4 гола еще в первом тайме и довершила разгром взятием ворот во второй части матча. В частности, Педри оформил дубль, а Ямал отдал два ассиста.

Уже 15-го июня Испания будет играть против Хорватии в 1-м туре Евро. Северная Ирландия в этом турнире участвовать не будет, но еще проведет 11-го июня спарринг с Андоррой.

Контрольный матч

08.08.2024. Стадион Мальорка Сон Мойш (Пальма-де-Майорка)

Испания - Северная Ирландия 5:1

Голы: Педри, 12, 29, Мората, 18, Руис, 35, Оярсабаль, 60 - Баллард, 2