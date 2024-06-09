КМ. Испания - Северная Ирландия 5:1. Видео голов и обзор матча
Дубль Педри, гол Мораты и другое
Фото: Іспанія
Испания и Северная Ирландия провели спарринг, в котором разгромную победу одержали первые. «Зелено-белая армия» забила гол уже на 2-й минуте игры, что разозлило испанцев. Команда Де ла Фуэнте забила 4 гола еще в первом тайме и довершила разгром взятием ворот во второй части матча. В частности, Педри оформил дубль, а Ямал отдал два ассиста.
Уже 15-го июня Испания будет играть против Хорватии в 1-м туре Евро. Северная Ирландия в этом турнире участвовать не будет, но еще проведет 11-го июня спарринг с Андоррой.
Контрольный матч
08.08.2024. Стадион Мальорка Сон Мойш (Пальма-де-Майорка)
Испания - Северная Ирландия 5:1
Голы: Педри, 12, 29, Мората, 18, Руис, 35, Оярсабаль, 60 - Баллард, 2
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