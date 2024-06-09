  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Забил даже экс-игрок Карпат, ныне играющий на болотах. КМ. США - Колумбия 1:5. Видео голов и обзор матча
В тренде

Забил даже экс-игрок Карпат, ныне играющий на болотах. КМ. США - Колумбия 1:5. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Результативная игра

Забил даже экс-игрок Карпат, ныне играющий на болотах. КМ. США - Колумбия 1:5. Видео голов и обзор матча

Фото: Колумбія

Новина українською

В Лендовере прошел контрольный матч между США и Колумбией. Гости имели небольшое преимущество, но несмотря на сопротивление соперника, разгромили его со счетом 5:1. Колумбия смогла реализовать почти все удары в створ ворот (5 из 6-ти). Один из голов на счету Хорхе Карраскаля, бывшего игрока "Карпат". С 19 февраля 2022-го года футболист выступает в России, где уже успел сменить "ЦСКА" на "Динамо".

Обе сборные готовятся к Кубку Америки, который начнется в конце месяца. До этого американцы еще проведут спарринг с Бразилией (13-го июня). Колумбия будет иметь товарищескую игру с Боливией (16-го июня).

Контрольный матч

09.06.2024. "ФедЭкс Филд" (Лендовер)

США - Колумбия 1:5

Голы: Веа 58 - Ариас 6, Борре 19, Риос 77, Карраскаль 85, Синистерра 88

По теме
yellow-arrow
КМ. Испания - Северная Ирландия 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Балтийский кубок. Эстония - Фарерские острова 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Швеция - Сербия 0:3. Видео голов и обзор матча
США Контрольные матчи обзор матчей Колумбия товарищеские матчи Хорхе Карраскаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости