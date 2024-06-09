Забил даже экс-игрок Карпат, ныне играющий на болотах. КМ. США - Колумбия 1:5. Видео голов и обзор матча
Результативная игра
Фото: Колумбія
В Лендовере прошел контрольный матч между США и Колумбией. Гости имели небольшое преимущество, но несмотря на сопротивление соперника, разгромили его со счетом 5:1. Колумбия смогла реализовать почти все удары в створ ворот (5 из 6-ти). Один из голов на счету Хорхе Карраскаля, бывшего игрока "Карпат". С 19 февраля 2022-го года футболист выступает в России, где уже успел сменить "ЦСКА" на "Динамо".
Обе сборные готовятся к Кубку Америки, который начнется в конце месяца. До этого американцы еще проведут спарринг с Бразилией (13-го июня). Колумбия будет иметь товарищескую игру с Боливией (16-го июня).
Контрольный матч
09.06.2024. "ФедЭкс Филд" (Лендовер)
США - Колумбия 1:5
Голы: Веа 58 - Ариас 6, Борре 19, Риос 77, Карраскаль 85, Синистерра 88
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