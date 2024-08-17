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Кубок Германии. Ульм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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Кубок Германии. Ульм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Баварія

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Мюнхенская "Бавария" провела первый официальный матч под руководством Винсента Компани. В 1/32 финала Кубка Германия команда уверенно одолела "Ульм", который представляет Вторую Бундеслигу. Соперник так и не смог хотя бы однажды попасть в створ чужих ворот.

Обращаем внимание, что "Бавария" вышла на этот матч в основном составе. Дубль оформил ветеран Мюллер, еще по одному мячу записали в актив Коман и Кейн.

Кубок Германии. 1/32 финала

"Ульм" - "Бавария" 0:4

"Бавария": Нойер; Геррейру; Ким М.Ч.; Станишич; Упамекано (Дейвис 85); Гнабри (Олисе 76); Киммих; Мюллер; Павлович Ол. (Пальинья 77); Мусиала (Кейн 63); Тель М. (Коман 63)

Голы: Мюллер 12, 15, Коман 79, Кейн 90+3

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Бавария (Мюнхен) КУбок Германи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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