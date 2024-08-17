Кубок Германии. Ульм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча
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Фото: Баварія
Мюнхенская "Бавария" провела первый официальный матч под руководством Винсента Компани. В 1/32 финала Кубка Германия команда уверенно одолела "Ульм", который представляет Вторую Бундеслигу. Соперник так и не смог хотя бы однажды попасть в створ чужих ворот.
Обращаем внимание, что "Бавария" вышла на этот матч в основном составе. Дубль оформил ветеран Мюллер, еще по одному мячу записали в актив Коман и Кейн.
Кубок Германии. 1/32 финала
"Ульм" - "Бавария" 0:4
"Бавария": Нойер; Геррейру; Ким М.Ч.; Станишич; Упамекано (Дейвис 85); Гнабри (Олисе 76); Киммих; Мюллер; Павлович Ол. (Пальинья 77); Мусиала (Кейн 63); Тель М. (Коман 63)
Голы: Мюллер 12, 15, Коман 79, Кейн 90+3
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