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АПЛ. Арсенал - Вулверхэмптон 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Зинченко играл со старта

АПЛ. Арсенал - Вулверхэмптон 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Арсенал

Новина українською

Лондонский "Арсенал" одержал уверенную победу в 1-м туре АПЛ нового сезона. "Канонирам" удалось переиграть на своем поле "Вулверхэмптон". Украинец Александр Зинченко отыграл 69 минут, появившись в старте.

Хозяева имели большое игровое преимущество на поле. Весь матч проходил под их контролем, в спокойном ритме. Спокойные стартовые 3 очка от команды Артеты.

Английская Премьер-лига, первый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Арсенал" - "Вулверхэмптон“ 2:0

Голы: Гаверц 25, Сака 74

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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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