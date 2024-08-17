Серия А. Дженоа - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча
Первая игра чемпиона получилась не победной
Фото: Інтер
Чемпион Италии "Интер" не сумел победить в первом туре Серии А нового сезона. Миланцы приехали в гости к "Дженоа", где легко им не бывает - два предыдущих матча в Генуе завершились вничью.
Первыми забили хозяева, но уже через 10 минут счет сравнял Тюрам. Он же оформил дубль после перерыва. Но удержать положительный результат не удалось. В компенсированное время "Дженоа" получил шанс сравнять счет с пенальти. Мессиас переиграть голкипера не сумел, но с добиванием справился. Итак, 2:2 - третья ничья подряд между этими командами в Генуе.
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сыграл 71 минуту.
Серия А. Первый тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Интер" 2:2
Голы: Вольякко 20, Мессиас 90+4 - М. Тюрам 30, 82
Нереализованный пенальти: Мессиас 90+4 (вратарь)
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