Серия А. Дженоа - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Чемпион Италии "Интер" не сумел победить в первом туре Серии А нового сезона. Миланцы приехали в гости к "Дженоа", где легко им не бывает - два предыдущих матча в Генуе завершились вничью.

Первыми забили хозяева, но уже через 10 минут счет сравнял Тюрам. Он же оформил дубль после перерыва. Но удержать положительный результат не удалось. В компенсированное время "Дженоа" получил шанс сравнять счет с пенальти. Мессиас переиграть голкипера не сумел, но с добиванием справился. Итак, 2:2 - третья ничья подряд между этими командами в Генуе.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сыграл 71 минуту.

Серия А. Первый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер" 2:2

Голы: Вольякко 20, Мессиас 90+4 - М. Тюрам 30, 82

Нереализованный пенальти: Мессиас 90+4 (вратарь)