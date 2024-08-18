АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
По голу на тайм
Фото: Манчестер Сіті
Чемпион Англии "Манчестер Сити" разобрался с "Челси" в стартовом туре АПЛ нового сезона. В первом тайме забил главный бомбардир команды Холанд, а во втором отличился Ковачич - экс-игрок соперника.
Украинец Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных лондонцев. К слову, это был дебютный матч главного тренера "Челси" Энцо Марески.
Английская Премьер-лига, первый тур
"Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Челси" - "Манчестер Сити“ 0:2
Голы: Холанд 18, Ковачич 84
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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