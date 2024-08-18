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АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

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АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Манчестер Сіті

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Чемпион Англии "Манчестер Сити" разобрался с "Челси" в стартовом туре АПЛ нового сезона. В первом тайме забил главный бомбардир команды Холанд, а во втором отличился Ковачич - экс-игрок соперника.

Украинец Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных лондонцев. К слову, это был дебютный матч главного тренера "Челси" Энцо Марески.

Английская Премьер-лига, первый тур

"Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Челси" - "Манчестер Сити“ 0:2

Голы: Холанд 18, Ковачич 84

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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