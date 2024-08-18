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Серия А. Верона - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Разгром

Серия А. Верона - Наполи 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Наполі

Новина українською

В 1-м туре Серии А "Верона" на своем поле разгромила "Наполи". Первый тайм завершился нулевой ничьей с полным игровым преимуществом гостей. Однако во втором тайме хозяева дали мощную "пощечину" в виде 3-х голов.

Неаполитанцы много владели мячом, правда были пассивными в создании моментов. По игре казалось, что подопечные Конте вышли на товарищеский матч. Вынужденная замена Кварацхелии еще больше усугубила ситуацию. Словом, дебют нового тренера "Наполи" получился провальным - 0:3.

Серия А. Первый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 3:0

Голы: Ливраменто 50, Москера 75, 90+4

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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