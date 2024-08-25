Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Дебют Венсана Компани во главе "Баварии" в Бундеслиге получился победным. В 1-м туре мюнхенцы посетили Вольфсбург. Команда доминировала на поле, правда более кусачими у ворот были хозяева.

"Вольфсбург" сумел отыграться и выйти вперед в счете после забитого гола Мусиалы, но впоследствии потерял преимущество и уступил. "Бавария" берет свое в стартовом туре чемпионата.

Бундеслига. 1-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" - "Бавария“ 2:3

Голы: Майер 47 (п), 55 - Мусиала 19, Каминский 65 (аг), Гнабри 82