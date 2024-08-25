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Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Полноценный камбэк хозяев не удался

Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Баварія

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Дебют Венсана Компани во главе "Баварии" в Бундеслиге получился победным. В 1-м туре мюнхенцы посетили Вольфсбург. Команда доминировала на поле, правда более кусачими у ворот были хозяева.

"Вольфсбург" сумел отыграться и выйти вперед в счете после забитого гола Мусиалы, но впоследствии потерял преимущество и уступил. "Бавария" берет свое в стартовом туре чемпионата.

Бундеслига. 1-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" - "Бавария“ 2:3

Голы: Майер 47 (п), 55 - Мусиала 19, Каминский 65 (аг), Гнабри 82

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Вольфсбург
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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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