АПЛ. Арсенал - Брайтон 1:1. Видео голов и обзор матча
Зинченко тоже играл
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" потерял очки в матче против "Брайтона" в 3-м туре АПЛ. Казалось, игра проходила под контролем "канониров". И гол Хаверца на 38-й минуте это подтвердил...
Однако удаление Райса на старте второго тайма испортило все планы команды Микеля Артеты. "Арсенал" начал думать только об обороне, из-за чего гости имели возможность поатаковать. Наконец, одна из атак завершилась голом Педро. Украинец Александр Зинченко появился на поле на 80-й минуте, но на игру никак не повлиял. В итоге - 1:1.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Арсенал" - "Брайтон“ 1:1
Удаление: Райс (49)
Голы: Хаверц (38) - Педро (58)
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