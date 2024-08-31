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АПЛ. Арсенал - Брайтон 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Зинченко тоже играл

АПЛ. Арсенал - Брайтон 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" потерял очки в матче против "Брайтона" в 3-м туре АПЛ. Казалось, игра проходила под контролем "канониров". И гол Хаверца на 38-й минуте это подтвердил...

Однако удаление Райса на старте второго тайма испортило все планы команды Микеля Артеты. "Арсенал" начал думать только об обороне, из-за чего гости имели возможность поатаковать. Наконец, одна из атак завершилась голом Педро. Украинец Александр Зинченко появился на поле на 80-й минуте, но на игру никак не повлиял. В итоге - 1:1.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" - "Брайтон“ 1:1

Удаление: Райс (49)

Голы: Хаверц (38) - Педро (58)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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