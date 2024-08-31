Камбэк за последние 9 минут. АПЛ. Эвертон - Борнмут 2:3. Видео голов и обзор матча
Безумие в Англии
Фото: Борнмут
В 3-м туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко и "Борнмут" Ильи Забарного выдали зрелищный поединок. "Сухой" первый тайм, казалось, лишь подтвердил прогнозы о не слишком интересной битве аутсайдеров.
Но второй тайм откровенно удивил. "Эвертон" сумел забить 2 гола и уже в мыслях думал о победе. Правда, "Борнмут" с этим активно не соглашался, пытаясь пробить оборону соперника. И ему это удалось. Команда Ираолы смогла забить 3 мяча, причем все - за последние 9 минут. Камбэк тура! Кстати, украинцы провели полный матч.
Английская Премьер-лига, третий тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
"Эвертон" - "Борнмут" 2:3
Голы: Кин 50, Калверт-Льюин 57 - Семенио 87, Кук 90+2, Синистерра 90+6
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