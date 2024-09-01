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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В центральном матче 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл дома "Ливерпулю". Счет 0:3 полностью отражает события на поле. Хозяева уступали сопернику в качестве игры и индивидуальным действиям футболистов.

Арне Слот дебютирует во главе "Ливерпуля" с 3-х «сухих» побед подряд. "Красные дьяволы", после поражения в матче за Суперкубок Англии, однажды победили и дважды уступили в чемпионате.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль“ 0:3

Голы: Диас 35, 42, Салах 56

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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