АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
Очень уверенно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В центральном матче 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл дома "Ливерпулю". Счет 0:3 полностью отражает события на поле. Хозяева уступали сопернику в качестве игры и индивидуальным действиям футболистов.
Арне Слот дебютирует во главе "Ливерпуля" с 3-х «сухих» побед подряд. "Красные дьяволы", после поражения в матче за Суперкубок Англии, однажды победили и дважды уступили в чемпионате.
Английская Премьер-лига, третий тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль“ 0:3
Голы: Диас 35, 42, Салах 56
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 25 минут игрового времени. Стали известны оценки Мудрика за матч против Кристал Пэлас
- Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото
- АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн