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Лига наций. Бельгия - Израиль 3:1 Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Почему-то фавориту было непросто

Лига наций. Бельгия - Израиль 3:1 Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 1-м туре Лиги наций сборная Бельгии одолела сборную Израиля. Первый тайм в исполнении команды Тедеско оставил много вопросов относительно возможностей сборной.

Во втором тайме Израиль подсел, а фаворит противостояния сумел установить положительный для себя счет. 3:1 - победный старт Бельгии в турнире.

Лига наций

Венгрия. Дебрецен. "Надьердей Стадион"

Бельгия - Израиль 3:1

Голы: Де Брюйне 21, 52 (пен.), Тилеманс 48 - Кастань 36 (автогол)

Нереализованный пенальти: Опенда 56 (вратарь)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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