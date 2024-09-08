Лига наций. Германия - Венгрия 5:0. Видео голов и обзор матча
Смели соперника
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Германии разгромила Венгрию в 1-м туре Лиги наций. До стартового гола на 27-й минуте игра была довольно равной. Даже до взятия ворот Мусиалой на 58-й минуте венгры могли сравнять счет. Но после этого сильно посыпались и получили еще 3 мяча.
Германия отомстила за отобранные Венгрией 5 очков в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Не слишком приятный соперник для "Бундестим", однако на этот раз все удалось прекрасно.
Лига Наций. A3. 1-й тур
7 сентября. Дюссердольф. "Меркур Шпиль-Арена"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Германия - Венгрия 5:0
Голы: Фюллькруг 27, Мусиала 60, Вирц 66, Павлович 77, Хаверц 81
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