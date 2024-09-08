Лига наций. Германия - Венгрия 5:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Германии разгромила Венгрию в 1-м туре Лиги наций. До стартового гола на 27-й минуте игра была довольно равной. Даже до взятия ворот Мусиалой на 58-й минуте венгры могли сравнять счет. Но после этого сильно посыпались и получили еще 3 мяча.

Германия отомстила за отобранные Венгрией 5 очков в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Не слишком приятный соперник для "Бундестим", однако на этот раз все удалось прекрасно.

Лига Наций. A3. 1-й тур

7 сентября. Дюссердольф. "Меркур Шпиль-Арена"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Германия - Венгрия 5:0

Голы: Фюллькруг 27, Мусиала 60, Вирц 66, Павлович 77, Хаверц 81