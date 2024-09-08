Лига наций. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2. Видео голов и обзор матча
Яркий футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины в 1-м туре Лиги наций выдали захватывающую игру с 7-ю забитыми мячами.
Хозяева владели неоспоримым преимуществом на протяжении всей встречи, однако до самой концовки игры имели шаткое преимущество всего в один гол. Наконец, на последних минутах Вегхорст и Симонс обеспечили комфортную победу.
Лига Наций. A3. 1-й тур
7 сентября. Эйндховен. «Филлипс»
Арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Голы: Зиркзе 13, Рейндерс 45+2, Гакпо 56, Вегхорст 88, Симонс 90+2 - Демирович 27, Джеко 73
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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