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Лига наций. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Яркий футбол

Лига наций. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины в 1-м туре Лиги наций выдали захватывающую игру с 7-ю забитыми мячами.

Хозяева владели неоспоримым преимуществом на протяжении всей встречи, однако до самой концовки игры имели шаткое преимущество всего в один гол. Наконец, на последних минутах Вегхорст и Симонс обеспечили комфортную победу.

Лига Наций. A3. 1-й тур

7 сентября. Эйндховен. «Филлипс»

Арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2

Голы: Зиркзе 13, Рейндерс 45+2, Гакпо 56, Вегхорст 88, Симонс 90+2 - Демирович 27, Джеко 73

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Нидерланды Босния и Герцеговина Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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