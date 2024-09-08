Лига наций. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2. Видео голов и обзор матча

Сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины в 1-м туре Лиги наций выдали захватывающую игру с 7-ю забитыми мячами.

Хозяева владели неоспоримым преимуществом на протяжении всей встречи, однако до самой концовки игры имели шаткое преимущество всего в один гол. Наконец, на последних минутах Вегхорст и Симонс обеспечили комфортную победу.

Лига Наций. A3. 1-й тур

7 сентября. Эйндховен. «Филлипс»

Арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2

Голы: Зиркзе 13, Рейндерс 45+2, Гакпо 56, Вегхорст 88, Симонс 90+2 - Демирович 27, Джеко 73