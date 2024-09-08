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КМ. США - Канада 1:2. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Гости прервали отрицательную серию

КМ. США - Канада 1:2. Видеообзор матча

Фото: Канада

Новина українською

В ночь с субботы на воскресенье сборные США и Канады провели между собой контрольный поединок. Довольно неожиданно победу одержала команда Джесси Марша. Канаде удалось одолеть США на их поле впервые с 1957-го года.

Контрольный матч

08.09.2024. Канзас-Сити

США - Канада 1:2

Голы: Шаффелберг 17, Дэвид 58 - Де ла Торре 66

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США Контрольные матчи Канада товарищеские матчи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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