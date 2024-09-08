КМ. США - Канада 1:2. Видеообзор матча
Гости прервали отрицательную серию
Фото: Канада
В ночь с субботы на воскресенье сборные США и Канады провели между собой контрольный поединок. Довольно неожиданно победу одержала команда Джесси Марша. Канаде удалось одолеть США на их поле впервые с 1957-го года.
Контрольный матч
08.09.2024. Канзас-Сити
США - Канада 1:2
Голы: Шаффелберг 17, Дэвид 58 - Де ла Торре 66
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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