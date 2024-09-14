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АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Уверенная победа

АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Саутгемптон" остается без единого очка в АПЛ. В 4-м туре команда проиграла "Манчестер Юнайтед". Хотя и подопечные Рассела Мартина были близкими к голам в этом матче, забивали сегодня исключительно гости.

Незабитый пенальти несколько надломил "Саутгемптон". После этого "красные дьяволы" взялись за дело и без особых проблем установили преимущество в 3 забитых мяча.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед“ 0:3

Голы: Де Лигт (35), Рашфорд (41), Гарначо (90+6)

*На 33-й минуте Камерон Арчер нереализовал пенальти (вратарь)

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АПЛ Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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