АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Саутгемптон" остается без единого очка в АПЛ. В 4-м туре команда проиграла "Манчестер Юнайтед". Хотя и подопечные Рассела Мартина были близкими к голам в этом матче, забивали сегодня исключительно гости.
Незабитый пенальти несколько надломил "Саутгемптон". После этого "красные дьяволы" взялись за дело и без особых проблем установили преимущество в 3 забитых мяча.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед“ 0:3
Голы: Де Лигт (35), Рашфорд (41), Гарначо (90+6)
*На 33-й минуте Камерон Арчер нереализовал пенальти (вратарь)
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