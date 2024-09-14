АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

В 6-м туре АПЛ "Манчестер Сити" одержал непростую победу над "Брентфордом". Команда украинца Ярмолюка удивила чемпиона голом на 1-й минуте. Более того, гости неслись забивать еще.

Переждав стартовый натиск соперника, "Манчестер Сити" спокойно оформил в первом тайме 2 забитых мяча. Их автор - все тот же Эрлинг Холанд. Он стал первым футболистом в истории АПЛ, который забил 9 голов за стартовые 4 тура чемпионата.

Счет 2:1 стал итоговым. К слову, Ярмолюк вышел на поле в конце второго тайма.

Английская Премьер-лига

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

"Манчестер Сити" - "Брентфорд“ 2:1

Голы: Холанд 19, 32 - Висса 1