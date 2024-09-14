АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча

"Ливерпуль" на своем поле уступил "Ноттингему“. Хозяева имели хорошие моменты, но плохая реализация и сейвы голкипера помешали забить хотя бы однажды.

Несмотря на это, "Ливерпуль" с 9-ю очками остается на 2-м месте АПЛ. "Ноттингем" имеет всего на один зачетный балл меньше, размещаясь на 5-й строчке. По крайней мере, по состоянию на данный момент.

АПЛ 2024/25. 4-й тур

Ливерпуль. Энфилд

"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест“ 0:1

Гол: Хадсон-Одой, 72