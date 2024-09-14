  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Неожиданность

АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" на своем поле уступил "Ноттингему“. Хозяева имели хорошие моменты, но плохая реализация и сейвы голкипера помешали забить хотя бы однажды.

Несмотря на это, "Ливерпуль" с 9-ю очками остается на 2-м месте АПЛ. "Ноттингем" имеет всего на один зачетный балл меньше, размещаясь на 5-й строчке. По крайней мере, по состоянию на данный момент.

АПЛ 2024/25. 4-й тур

Ливерпуль. Энфилд

"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест“ 0:1

Гол: Хадсон-Одой, 72

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Борнмут – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ноттингем Форест АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости