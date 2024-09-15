Серия А. Дженоа - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрим, в частности, гол украинца
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянское противостояние с украинским привкусом состоялось в 4-м туре Серии А. "Дженоа" и "Рома“, в составах которых выступают украинцы, сыграли вничью 1:1.
В первом тайме Артем Довбик забил свой дебютный гол за римлян и мог рассчитывать на звание героя матча. Однако все испортил Де Винтер, который на 90+6 минуте сравнял счет. "Рома" до сих пор без побед в новом сезоне. Довбик сыграл 81 минуту, а представитель генуэзцев Малиновский - весь второй тайм.
Серия А. Четвертый тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Рома“ 1:1
Голы: Де Винтер 90+6 - Довбик 37
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Аргентина – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Динамо и Шахтер не заметили соперников, триумфы Челси и Реала без украинцев, первая победа Фонсеки в Милане. Главные новости за 14 сентября
- Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
- АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн