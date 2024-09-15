  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Серия А. Дженоа - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Серия А. Дженоа - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Смотрим, в частности, гол украинца

Серия А. Дженоа - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянское противостояние с украинским привкусом состоялось в 4-м туре Серии А. "Дженоа" и "Рома“, в составах которых выступают украинцы, сыграли вничью 1:1.

В первом тайме Артем Довбик забил свой дебютный гол за римлян и мог рассчитывать на звание героя матча. Однако все испортил Де Винтер, который на 90+6 минуте сравнял счет. "Рома" до сих пор без побед в новом сезоне. Довбик сыграл 81 минуту, а представитель генуэзцев Малиновский - весь второй тайм.

Серия А. Четвертый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома“ 1:1

Голы: Де Винтер 90+6 - Довбик 37

По теме
yellow-arrow
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Дженоа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Серия А Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости