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Серия А. Аталанта - Фиорентина 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Яркий поединок

Серия А. Аталанта - Фиорентина 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" остается пока что без побед в новом сезоне. В 4-м туре Серии А команда уступила "Аталанте" со счетом 2:3.

Команды создали одинаковое количество моментов, но удары хозяев были острее и опаснее.

Серия А. Четвертый тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина“ 3:2

Голы: Ретеги 21, Де Кетеларе 45, Лукман 45+1 - Кварта 15, Кен 32

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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