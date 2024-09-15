Серия А. Аталанта - Фиорентина 3:2. Видео голов и обзор матча
Яркий поединок
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Фиорентина" остается пока что без побед в новом сезоне. В 4-м туре Серии А команда уступила "Аталанте" со счетом 2:3.
Команды создали одинаковое количество моментов, но удары хозяев были острее и опаснее.
Серия А. Четвертый тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Фиорентина“ 3:2
Голы: Ретеги 21, Де Кетеларе 45, Лукман 45+1 - Кварта 15, Кен 32
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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