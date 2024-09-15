Серия А. Аталанта - Фиорентина 3:2. Видео голов и обзор матча

"Фиорентина" остается пока что без побед в новом сезоне. В 4-м туре Серии А команда уступила "Аталанте" со счетом 2:3.

Команды создали одинаковое количество моментов, но удары хозяев были острее и опаснее.

Серия А. Четвертый тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина“ 3:2

Голы: Ретеги 21, Де Кетеларе 45, Лукман 45+1 - Кварта 15, Кен 32