АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

"Арсенал" добыл 3 очка, победив в дерби "Тоттенхэм“. Первый тайм был насыщен на события, с перехватами инициативы, но голов не принес.

Во второй части встречи команда Артеты ориентировалась на контратаки. Из одной из них Габриэл забил единственный гол в матче. "Шпоры" попытались отыграться, однако все зря.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Тоттенхэм" - "Арсенал“ 0:1

Гол: Габриэл (64)