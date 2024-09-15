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АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Лондонское дерби

АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" добыл 3 очка, победив в дерби "Тоттенхэм“. Первый тайм был насыщен на события, с перехватами инициативы, но голов не принес.

Во второй части встречи команда Артеты ориентировалась на контратаки. Из одной из них Габриэл забил единственный гол в матче. "Шпоры" попытались отыграться, однако все зря.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Тоттенхэм" - "Арсенал“ 0:1

Гол: Габриэл (64)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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