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Серия А. Кальяри – Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Машина завелась

Серия А. Кальяри – Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" одержал 3 победу подряд. В 4-м туре Серии А команда Конте разгромила "Кальяри".

Хотя и хозяева преобладали и по ударам по воротам, и по владению мячом – счет не в их пользу. Все же, когда у соперника есть такие игроки, как Ди Лоренцо, Кварацхелия и Лукаку, играть тяжело.

Серия А. Четвертый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Наполи" 0:4

Голы: Ди Лоренцо 18, Кварацхелия 66, Лукаку 70, Буонджорно 90+4

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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