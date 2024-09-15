Серия А. Кальяри – Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча
Машина завелась
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" одержал 3 победу подряд. В 4-м туре Серии А команда Конте разгромила "Кальяри".
Хотя и хозяева преобладали и по ударам по воротам, и по владению мячом – счет не в их пользу. Все же, когда у соперника есть такие игроки, как Ди Лоренцо, Кварацхелия и Лукаку, играть тяжело.
Серия А. Четвертый тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" – "Наполи" 0:4
Голы: Ди Лоренцо 18, Кварацхелия 66, Лукаку 70, Буонджорно 90+4
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Примера. Жирона — Барселона 1:4. Пугающе сильная Блауграна
- Довбик забил дебютный гол за Рому: в ворота команды украинца
- АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1. Видео гола и обзор матча
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн