Серия А. Кальяри – Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча

"Наполи" одержал 3 победу подряд. В 4-м туре Серии А команда Конте разгромила "Кальяри".

Хотя и хозяева преобладали и по ударам по воротам, и по владению мячом – счет не в их пользу. Все же, когда у соперника есть такие игроки, как Ди Лоренцо, Кварацхелия и Лукаку, играть тяжело.

Серия А. Четвертый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Наполи" 0:4

Голы: Ди Лоренцо 18, Кварацхелия 66, Лукаку 70, Буонджорно 90+4