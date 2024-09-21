АПЛ. Вест Хэм - Челси 0:3. Видео голов и обзор матча

Великолепная игра в исполнении "Челси" позволила победить "Вест Хэм" в 5-м туре АПЛ и получить 3 очка. "Синие" владели на поле инициативой, поэтому это выливалось в голы.

После установления комфортного результата, "Челси" позволил играть сопернику первым номером, но ему это тоже не помогло. Михаил Мудрик все время просидел на скамейке запасных.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вест Хэм" - "Челси“ 0:3

Голы: Джексон (4, 18), Палмер (47)