АПЛ. Ливерпуль - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча
Команда Забарного уступила
Фото: Ліверпуль
"Ливерпуль" одержал победу над "Борнмутом“ в 5-м туре АПЛ. Хозяева сделали результат еще в первом тайме. Соперник тоже имел много моментов, но реализовать хотя бы один из них не сумел.
Команда Ираолы пока не выглядит таким "крепким орешком", как это было в прошлом сезоне. К слову, Илья Забарный отыграл в этой встрече все 90 минут.
Английская Премьер-лига, пятый тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тони Гарриентон
"Ливерпуль" - "Борнмут“ 3:0
Голы: Диас 26, 28, Нуньес 37
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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