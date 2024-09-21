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АПЛ. Ливерпуль - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Команда Забарного уступила

АПЛ. Ливерпуль - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Ліверпуль

Новина українською

"Ливерпуль" одержал победу над "Борнмутом“ в 5-м туре АПЛ. Хозяева сделали результат еще в первом тайме. Соперник тоже имел много моментов, но реализовать хотя бы один из них не сумел.

Команда Ираолы пока не выглядит таким "крепким орешком", как это было в прошлом сезоне. К слову, Илья Забарный отыграл в этой встрече все 90 минут.

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гарриентон

"Ливерпуль" - "Борнмут“ 3:0

Голы: Диас 26, 28, Нуньес 37

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АПЛ Ливерпуль Борнмут
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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