АПЛ. Ливерпуль - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" одержал победу над "Борнмутом“ в 5-м туре АПЛ. Хозяева сделали результат еще в первом тайме. Соперник тоже имел много моментов, но реализовать хотя бы один из них не сумел.

Команда Ираолы пока не выглядит таким "крепким орешком", как это было в прошлом сезоне. К слову, Илья Забарный отыграл в этой встрече все 90 минут.

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гарриентон

"Ливерпуль" - "Борнмут“ 3:0

Голы: Диас 26, 28, Нуньес 37