Серия А. Венеция - Дженоа 2:0. Видеообзор матча
Из травмой Малиновского
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре Серии А "Дженоа" уступило последней команде чемпионата - "Венеции". Скучный первый с нулями на табло заменил второй, в котором мы увидели голы и травму Руслана Малиновского. Украинец получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Ужасная травма потребует долгой реабилитации.
После замены Малиновского "Дженоа" дважды пропустило и проиграло. У команды остается 5 очков после 5-ти туров. "Венеция" набрала 4 балла и оставила последнее место.
Серия А. Пятый тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Дженоа“ 2:0
Голы: Бузио 63, Похьянпало 85
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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