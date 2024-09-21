Серия А. Венеция - Дженоа 2:0. Видеообзор матча

В 5-м туре Серии А "Дженоа" уступило последней команде чемпионата - "Венеции". Скучный первый с нулями на табло заменил второй, в котором мы увидели голы и травму Руслана Малиновского. Украинец получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Ужасная травма потребует долгой реабилитации.

После замены Малиновского "Дженоа" дважды пропустило и проиграло. У команды остается 5 очков после 5-ти туров. "Венеция" набрала 4 балла и оставила последнее место.

Серия А. Пятый тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Дженоа“ 2:0

Голы: Бузио 63, Похьянпало 85