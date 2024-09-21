  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

С участием Ярмолюка

АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Тоттенгем

Новина українською

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Брентфорда" на матч АПЛ. Оппонентом стал "Тоттенхэм". Команда украинца неожиданно открыла счет уже на 1-й минуте игры. Этот эпизод только разозлил "шпор" - они начали сильно наседать на ворота соперника.

В конце концов, "Тоттенхэм" выполнил свою задачу - отыгрался и победил. Хозяева получили непростые 3 очка.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Брентфорд“ 3:1

Голы: Соланке (8), Джонсон (28), Маддисон (85) - Мбемо (1)

По теме
yellow-arrow
Серия А. Венеция - Дженоа 2:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Вест Хэм - Челси 0:3. Видео голов и обзор матча
Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости