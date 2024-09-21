АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Брентфорда" на матч АПЛ. Оппонентом стал "Тоттенхэм". Команда украинца неожиданно открыла счет уже на 1-й минуте игры. Этот эпизод только разозлил "шпор" - они начали сильно наседать на ворота соперника.

В конце концов, "Тоттенхэм" выполнил свою задачу - отыгрался и победил. Хозяева получили непростые 3 очка.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Брентфорд“ 3:1

Голы: Соланке (8), Джонсон (28), Маддисон (85) - Мбемо (1)