АПЛ. Тоттенхэм - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча
С участием Ярмолюка
Фото: Тоттенгем
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "Брентфорда" на матч АПЛ. Оппонентом стал "Тоттенхэм". Команда украинца неожиданно открыла счет уже на 1-й минуте игры. Этот эпизод только разозлил "шпор" - они начали сильно наседать на ворота соперника.
В конце концов, "Тоттенхэм" выполнил свою задачу - отыгрался и победил. Хозяева получили непростые 3 очка.
АПЛ, 5-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Тоттенхэм" - "Брентфорд“ 3:1
Голы: Соланке (8), Джонсон (28), Маддисон (85) - Мбемо (1)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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