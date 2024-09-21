Серия А. Ювентус - Наполи 0:0. Видеообзор матча

Третий раз подряд в чемпионате "Ювентус" завершает игру со счетом 0:0. К сожалению, центральный матч 5-го тура Серии А голов не принес.

"Ювентус" и "Наполи“ показали равную игру, которая действительно переросла в ничейный результат. У туринцев сейчас 9 очков, у неаполитанцев - 10.

Серия А. Пятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи“ 0:0