Серия А. Ювентус - Наполи 0:0. Видеообзор матча
Центральная игра тура
Фото: Ювентус
Третий раз подряд в чемпионате "Ювентус" завершает игру со счетом 0:0. К сожалению, центральный матч 5-го тура Серии А голов не принес.
"Ювентус" и "Наполи“ показали равную игру, которая действительно переросла в ничейный результат. У туринцев сейчас 9 очков, у неаполитанцев - 10.
Серия А. Пятый тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Наполи“ 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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