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Серия А. Ювентус - Наполи 0:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Центральная игра тура

Серия А. Ювентус - Наполи 0:0. Видеообзор матча

Фото: Ювентус

Новина українською

Третий раз подряд в чемпионате "Ювентус" завершает игру со счетом 0:0. К сожалению, центральный матч 5-го тура Серии А голов не принес.

"Ювентус" и "Наполи“ показали равную игру, которая действительно переросла в ничейный результат. У туринцев сейчас 9 очков, у неаполитанцев - 10.

Серия А. Пятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи“ 0:0

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Ювентус (Турин) Серия А Наполи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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