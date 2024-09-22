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Довбик забил второй гол за Рому

Видео (зарубеж)
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Довбик забил второй гол за Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отличился в воротах "Удинезе". Это первый гол футболиста на "Стадио Олимпико", домашнем стадионе "Ромы", и второй в сезоне в целом.

На 19-й минуте состоялся перехват мяча, украинский форвард получил пас на ход, вошел в штрафную площадь по левой стороне, перед ним был защитник, но он аккуратно ударил под дальнюю штангу.

По состоянию на 25-ю минуту "Рома" лидирует в матче со счетом 1:0.

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Артем Довбик Рома
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1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.09.2024 в 20:10
До речі, Рома забила другий, так там гол теж наш Довбик організував, забравши м"яч біля кутового і віддавши далі партнеру.
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
22.09.2024 в 20:10
До речі, Рома забила другий, так там гол теж наш Довбик організував, забравши м"яч біля кутового і віддавши далі партнеру.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
22.09.2024 в 20:07
Просто треба пройти акліматизацію. Акліматизація нічого спільного з місцем перебування не має. Акліматизація в колективі потрібна, в першу чергу. Стати своїм серед своїх. І тоді, буде результат
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0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
22.09.2024 в 19:43
Вот Дибалу ему и не хватало. Чуваков выпустили вместе и они начали делать результат. Нужен дубль!!!
sticker
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2
0
download1 (huyersk)
22.09.2024 в 19:50
і Шараві
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2
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