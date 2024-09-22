Довбик забил второй гол за Рому
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отличился в воротах "Удинезе". Это первый гол футболиста на "Стадио Олимпико", домашнем стадионе "Ромы", и второй в сезоне в целом.
На 19-й минуте состоялся перехват мяча, украинский форвард получил пас на ход, вошел в штрафную площадь по левой стороне, перед ним был защитник, но он аккуратно ударил под дальнюю штангу.
September 22, 2024
По состоянию на 25-ю минуту "Рома" лидирует в матче со счетом 1:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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