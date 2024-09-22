Серия А. Фиорентина - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

"Лацио" уступает "Фиорентине“ в рамках Серии А перед матчем против киевского "Динамо“ в Лиге Европы. Хотя игра итальянских команд была больше ничейной, пенальти в компенсированное время решило судьбу поединка.

"Фиалки" одерживают первую победу в Серии А в новом сезоне. Сейчас они имеют 6 очков в 5-ти играх. "Лацио" заработало на балл больше - 7.

Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио“ 2:1

Голы: Гудмундссон 49 (пен.), 90+1 (пен.) - Хила 41