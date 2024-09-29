АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча

В центральной игре 6-го тура АПЛ встретились "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Несмотря на то, что «красные дьяволы» редко проигрывают этому сопернику у себя дома, сегодня все пошло не по плану.

"Тоттенхэм" переиграл хозяев поля по всем показателям. Во многом им помогло удаление Фернандеша в конце первого тайма. "Шпоры" создали много моментов, поэтому 3 голам без ответа нечего и удивляться.

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм“ 0:3

Голы: Джонсон 3, Кулусевски 47, Соланке 77