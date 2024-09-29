АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча
Красные дьяволы - не дьяволы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В центральной игре 6-го тура АПЛ встретились "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Несмотря на то, что «красные дьяволы» редко проигрывают этому сопернику у себя дома, сегодня все пошло не по плану.
"Тоттенхэм" переиграл хозяев поля по всем показателям. Во многом им помогло удаление Фернандеша в конце первого тайма. "Шпоры" создали много моментов, поэтому 3 голам без ответа нечего и удивляться.
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм“ 0:3
Голы: Джонсон 3, Кулусевски 47, Соланке 77
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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