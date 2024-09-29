  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Красные дьяволы - не дьяволы

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В центральной игре 6-го тура АПЛ встретились "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Несмотря на то, что «красные дьяволы» редко проигрывают этому сопернику у себя дома, сегодня все пошло не по плану.

"Тоттенхэм" переиграл хозяев поля по всем показателям. Во многом им помогло удаление Фернандеша в конце первого тайма. "Шпоры" создали много моментов, поэтому 3 голам без ответа нечего и удивляться.

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм“ 0:3

Голы: Джонсон 3, Кулусевски 47, Соланке 77

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости