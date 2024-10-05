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АПЛ. Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Пойдут на перерыв в статусе лидера

АПЛ. Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас“ в 7-м туре АПЛ благодаря быстрому голу Диогу Жоты. Довольно легкий гол для гостей на 9-й минуте оказался единственным в матче. "Ливерпуль" продолжал давить всю игру, но последнего точного удара не хватало.

Команда Арне Слота одержала пятую "сухую" победу в новом сезоне и уходит на международный перерыв в статусе лидера чемпионата. "Кристал Пэлас" остается в зоне вылета.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль“ 0:1

Гол: Жота (9)

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АПЛ Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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