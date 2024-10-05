АПЛ. Арсенал - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча
Разобрались с аутсайдером
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 7-м туре АПЛ "Арсенал" на своем поле разобрался с "Саутгемптоном". В первом тайме хозяева осторожно атаковали, а гости осторожно защищались. Мало опасных моментов радости не вызывали.
На старте второго тайма неожиданно забил "Саутгемптон". Однако после этого лондонцы "завелись", начали много создавать, действовать нестандартно. Как следствие - 3 забитых мяча.
Английская Премьер-лига, седьмой тур
"Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Тони Харрингтон
"Арсенал" - "Саутгемптон“ 3:1
Голы: Гаверц 58, Мартинелли 68, Сака 88 - Арчер 55
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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