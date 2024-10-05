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АПЛ. Арсенал - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Разобрались с аутсайдером

АПЛ. Арсенал - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 7-м туре АПЛ "Арсенал" на своем поле разобрался с "Саутгемптоном". В первом тайме хозяева осторожно атаковали, а гости осторожно защищались. Мало опасных моментов радости не вызывали.

На старте второго тайма неожиданно забил "Саутгемптон". Однако после этого лондонцы "завелись", начали много создавать, действовать нестандартно. Как следствие - 3 забитых мяча.

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Арсенал" - "Саутгемптон“ 3:1

Голы: Гаверц 58, Мартинелли 68, Сака 88 - Арчер 55

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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