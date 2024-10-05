Без Малиновского получили разгром. Аталанта - Дженоа 5:1. Видео голов и обзор матча
После Шахтера бергамаски разыгрались
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 7-м туре Серии А "Аталанта" не оставила шансов "Дженоа". Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, однако качество созданных моментов желало лучшего. Неудивительно, что забить удалось лишь однажды.
Несмотря на неплохое начало второго тайма от "Дженоа", бергамаски разошлись не на шутку. Команда забила еще 4 мяча, на которые получила один ответ только в конце игры. Таким образом, имеем счет 5:1, благодаря которому "Аталанта" поднимается в топ-10.
Серия А. Седьмой тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Дженоа“ 5:1
Голы: Ретеги 24, 50, 74 (пен.), Эдерсон 60, Де Роон 80 - Экатор 83
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