Без Малиновского получили разгром. Аталанта - Дженоа 5:1. Видео голов и обзор матча

В 7-м туре Серии А "Аталанта" не оставила шансов "Дженоа". Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, однако качество созданных моментов желало лучшего. Неудивительно, что забить удалось лишь однажды.

Несмотря на неплохое начало второго тайма от "Дженоа", бергамаски разошлись не на шутку. Команда забила еще 4 мяча, на которые получила один ответ только в конце игры. Таким образом, имеем счет 5:1, благодаря которому "Аталанта" поднимается в топ-10.

Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Дженоа“ 5:1

Голы: Ретеги 24, 50, 74 (пен.), Эдерсон 60, Де Роон 80 - Экатор 83